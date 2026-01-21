أسماء جلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها وجمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا فضيًا بدون أكمام، ونسقت معه فورير فرو باللون الأبيض .

ومن الناحية الجمالية وضعت اسماء ميكب غامق يتناسب مع إطلالتها الجذابة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

كشفت الفنانة أسماء جلال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل أعمالها الفنية القادمة، مؤكدة أنها تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتقديم مفاجآت جديدة للجمهور.

وأعلنت أسماء جلال عن مشاركتها في فيلم «4 عرفي»، الذي يجمعها بالنجم أحمد فهمي، مشيرة إلى أن العمل من المقرر طرحه قريبًا، ويمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لها.

وأكدت أسماء جلال أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، سواء على مستوى القصة أو الشخصيات، معربة عن حماسها الشديد للتعاون مع أحمد فهمي وفريق العمل، ومتمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه.

يُذكر أن أسماء جلال حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، ما جعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

تشارك أسماء جلال حاليًا في فيلم «إن غاب القط» المعروض في السينمات بجميع دور العرض.