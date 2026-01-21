الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور

كشفت السلطات السورية أن انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية بريف الحسكة اليوم الأربعاء كان جراء استهدافه بمسيرة أطلقتها "قسد" بعد انسحابها من المنطقة.



وأدى الانفجار القوي، الذي هز المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، إلى مقتل سبعة جنود من الجيش السوري وإصابة عشرين آخرين كانوا متواجدين قرب المستودع وقت الحادث وذلك في حصيلة غير نهائية.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بأنه "عند تمشيط المنطقة، عثرت قوات الجيش على معملٍ مُعدّ لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة قرب معبر اليعربية". وأضاف البيان أن "المعمل كان يحتوي على عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، كان تنظيم قسد يستعد لتذخيرها".

وأوضح البيان أن "القوات بدأت فور اكتشاف المعمل بعمليات تأمينه وتمشيطه، لكن أثناء ذلك، استهدفه تنظيم قسد بطائرة مسيرة انتحارية، ما تسبب في انفجار هائل أدى إلى استشهاد سبعة جنود وجرح عشرين آخرين".

ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” مجموعة من الصور توضح أثار الانفجار.