رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

عاد إلى مصر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر لحضور فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس - 2026 وذلك على رأس وفد عسكري رفيع المستوى تضمن قائد القوات البحرية.

وقام الفريق أحمد خليفة بتفقد المعرض الذى يتضمن أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا التصنيع البحري، مشيدا بالمستوى التنظيمي المتميز الذى ظهر عليه المعرض والذى عكس حجم المشاركة الواسعة من كافة الدول والشركات العارضة.

وعلى هامش فعاليات المعرض التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المصري وبحضور سفير جمهورية مصر العربية بدولة قطر الفريق الركن طيار جاسم بن محمـد المناعى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والقطرية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين مشيراً إلى أهمية دعم آفاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عن تقديره لتلبية الدعوة لحضور فعاليات المعرض مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

تأتى تلك المشاركة فى إطار الحرص على مواكبة التطور التكنولوجى المتلاحق فى نظم التسليح العالمية خاصة فى مجال الدفاع والأمن البحرى وتوطيد أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.