قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
محمد إبراهيم

عاد إلى مصر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر لحضور فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس - 2026 وذلك على رأس وفد عسكري رفيع المستوى تضمن قائد القوات البحرية.

وقام الفريق أحمد خليفة بتفقد المعرض الذى يتضمن أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا التصنيع البحري، مشيدا بالمستوى التنظيمي المتميز الذى ظهر عليه المعرض والذى عكس حجم المشاركة الواسعة من كافة الدول والشركات العارضة.

وعلى هامش فعاليات المعرض التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المصري وبحضور سفير جمهورية مصر العربية بدولة قطر الفريق الركن طيار جاسم بن محمـد المناعى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والقطرية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين مشيراً إلى أهمية دعم آفاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عن تقديره لتلبية الدعوة لحضور فعاليات المعرض مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

تأتى تلك المشاركة فى إطار الحرص على مواكبة التطور التكنولوجى المتلاحق فى نظم التسليح العالمية خاصة فى مجال الدفاع والأمن البحرى وتوطيد أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

رئيس الأركان القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026 قائد القوات البحرية القوات المسلحة القطرية قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ترشيحاتنا

نتنياهو يوافق على دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” المعني بقطاع غزة

نتنياهو يوافق على دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”

سفير فلسطين لدى جامعة الدول العربية ورئيس البرلمان العربي

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعدد جرائم الاحتلال بحق الأسرى وتطالب بتحرك دولي

اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

العكلوك: إسرائيل قتـ.لت ربع مليون فلسطيني في غزة ودمرت 85% من القطاع

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد