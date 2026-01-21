الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

في عالم سريع الإيقاع، يعاني الكثيرون من التوتر والقلق اليومي، ويبحثون عن طرق طبيعية تساعد على تهدئة الأعصاب والشعور بالراحة النفسية. ومن بين الوسائل غير المتوقعة التي أثبتت فعاليتها مؤخرًا، ظهر مفهوم الطبخ النفسي أو Therapeutic Cooking، أي الطهي كوسيلة للعلاج النفسي الذاتي.

ما هو الطبخ النفسي؟

الطبخ النفسي ليس مجرد تحضير وجبات، بل هو نشاط واعٍ يجمع بين الإبداع والتركيز الذهني.

يقوم الشخص أثناء الطهي بملاحظة التفاصيل، تحريك المكونات، تجربة النكهات، والانتباه للخطوات الصغيرة، مما يشغله عن التفكير المفرط أو الضغوط اليومية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يهدئ الطهي الأعصاب؟

تقليل التوتر والقلق

الطهي يشغل العقل عن المشكلات اليومية ويحفز على التركيز في مهمة ملموسة، ما يقلل مستويات الكورتيزول هرمون التوتر في الجسم.

إفراز هرمونات السعادة

الطهي يحفز الدماغ على إفراز الدوبامين والسيروتونين، وهي هرمونات مرتبطة بالمتعة والسعادة، ما يعزز المزاج الإيجابي.

تحفيز الحواس

الألوان، الروائح، والقوام أثناء الطهي تعمل على تنشيط الحواس الخمس، ما يساعد على الاسترخاء النفسي والتركيز الحسي.

الإحساس بالإنجاز

إنهاء وجبة ناجحة يعطي شعورًا بالرضا والسيطرة، وهو عنصر مهم في علاج الاكتئاب أو القلق النفسي البسيط.

فرصة للإبداع والتعبير عن الذات

الطبخ يتيح للأشخاص التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة ملموسة، سواء بتغيير الوصفات أو ابتكار نكهات جديدة، وهو ما يعزز الصحة النفسية.

نصائح لممارسة الطبخ النفسي بفعالية