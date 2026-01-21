نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار أبو الحسين فتحي قايد حالة الانعقاد الدائم، داعيا القضاة إلى اجتماع طارئ عام، في الرابعة، اليوم الأربعاء، على خلفية ما وصفه بـ"أمر جسيم" يمس شؤون القضاء واستقلاله.

ونص البيان الداخلي المنشور على الجروب الرسمي لنادي القضاة "قُضاةَ مِصْرَ الأَجِلَّاءَ، انطلاقًا مِنْ وحْدَةِ الصَّفِّ، وقيامًا مِنْ نادِي القُضاةِ بِدَوْرِهِ الأَصِيلِ في صَوْنِ اسْتِقْلالِ القَضاءِ وَحِفْظِ مَكانَتِهِ، وإزاءَ ما يَتَرَدَّدُ فِي أَرْوِقَةِ القُضاةِ مِنْ أَمْرٍ جَسِيمٍ يَمَسُّ شَأْنًا مِنْ شُؤُونِ القضاءِ؛ فَإِنَّ مَجْلِسَ إِدَارَةِ نادِيكُمْ يُؤَكِّدُ أَنَّهُ يُتَابِعُ هَذَا الأَمْرَ بِدِقَّةٍ وَمَسْؤُولِيَّةٍ، دُونَ إِفْراطٍ أَوْ تَفْرِيطٍ، وَأَنَّهُ مَتَى تَبَيَّنَتْ حَقِيقَةُ مَا يُثارُ وَيَتَدَاوَلُ، فَلَنْ يَتَوانَى قَيْدَ أُنْمُلَةٍ عَنِ الدِّفاعِ عَنِ القضاءِ واسْتِقْلالِهِ، وَصَوْنِ هَيْبَتِهِ".

وأضاف بيان النادي: "وَإِذْ يَهيبُ نادِي القضاةِ بِسِيادَتِكُمُ الالتفافَ والإصْطِفافَ والْوُقُوفَ صَفًا واحِدًا خَلْفَهُ فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ الدَّقِيقَةِ، فَإِنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ إيمَانًا بِأَنَّ وَحْدَةَ القُضاةِ هِيَ السِّياجُ المَتِينُ لِأَنْ يَظَلَّ قضاءُ مِصْرَ حُرًّا، مُسْتَقِلًا، شامِخًا".

وأوضح البيان: "وَفي هَذَا السِّياقِ، يَكُونُ مَجْلِسُ إِدَارَةِ النَّادِي في حالَةِ انْعِقادٍ دائمٍ، وَيَتَشَرَّفُ بِدَعْوَةِ قُضاةِ مِصْرَ لِلاجْتِماعِ يَوْمَ الأَرْبِعاءِ المُوَافِقِ 21-1-2026، في تمامِ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ مَساءً، بِنادِي القُضاةِ بِشامبليون، لِلْمُداوَلَةِ والتَّشاوُرِ، تَمْهِيدًا لِاتِّخاذِ الإجراءاتِ اللاحِقةِ نَحْوَ الدَّعْوَةِ لِعَقْدِ جَمْعِيَّةٍ عُمُومِيَّةٍ غَيْرِ عادِيَّةٍ.. حَفِظَ اللهُ مِصْرَ وَقضاءَهَا عَزِيزًا شامِخًا".