رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إننا نرحب بخطة ترامب للسلام ويجب أن تكون غزة والضفة والقدس تحت سلطة موحدة، ونأمل أن يعيش الفلسطينيون كأي شعب آخر في سلام.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أن لدينا الكثير من الوكالات التي تعمل على أرض الواقع في غزة.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أننا نأمل أن نتعاون مع مجلس السلام في غزة، وبدأنا العمل لإعادة تفعيل المؤسسات في قطاع غزة.

وتابع: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر، ومصر لها دور بالغ الأهمية في جهود إعادة إعمار غزة.

