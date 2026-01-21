مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى كنيسة تحت الإنشاء بأسيوط

لقي شخص مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من أعلى مبنى كنيسة تحت الإنشاء بقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من أعلى مبنى كنيسة تحت الإنشاء بالقرية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع وائل س. ن، 35 عامًا، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.