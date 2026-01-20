إنقاذ حياة أم وجنينها بعد نزيف حاد بالمخ في الشهر التاسع من الحمل بمستشفى جامعة أسيوط

​نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفيات جامعة أسيوط في تحقيق إنجاز طبي استثنائي، بإنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 26 عاماً وجنينها، إثر تعرضها لنزيف حاد في المخ وهي في شهرها التاسع من الحمل، في واقعة طبية تطلبت تدخلاً سريعاً وتنسيقاً بين عدة أقسام.

جاء هذا الإنجاز الطبي بدعم ورعاية من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



​كان مستشفى صحة المرأة برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، قد استقبل شابة تبلغ من العمر 26 عاما، تعاني من اضطراب حاد في درجة الوعي ودخولها في غيبوبة شبه تامة، ليتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة وأشعة مقطعية أظهرت وجود نزيف حاد بأنسجة المخ، مما استدعى تشكيل فريق طبي مشترك يضم أقسام (النساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب، وطب الأطفال، والتخدير، والعناية المركزة).

وفي مشهد يعكس كفاءة الكوادر الطبية، تم نقل المريضة إلى مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور طارق راجح.

حيث أجرى فريق طبي من قسم أمراض النساء والتوليد، جاء تحت إشراف الدكتور محمد فتح الله، رئيس القسم، وضم كل من، الدكتور محمد بهاء الدين، مدرس واستشاري بالقسم، والطبيبة يسرا جمال راتب، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب سليمان محمد الأزهري، طبيب مقيم بالقسم، و بسمة محمود، تمريض بقسم النساء والتوليد، عملية قيصرية عاجلة لاستخراج الطفلة، التي وُلدت بحالة صحية جيدة وتلقى الرعاية الفورية من فريق طبي بقسم الأطفال، جاء تحت إشراف الدكتور جمال عسكر، رئيس القسم، وضم كل من، الطبيبة مارتينا ثروت، مدرس مساعد، والطبيبة مروه حسن، طبيب مقيم بالقسم، والطبيب أحمد حسام، طبيب مقيم، و نورا عبد الكريم، تمريض بقسم طب الأطفال.

​بالتزامن مع ذلك، قام فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب، جاء تحت إشراف الدكتور محمد السيد، رئيس القسم، وضم، الدكتور عبدالله رجب الخضري، مدرس واستشاري بالقسم، والطبيب إبراهيم أحمد يوسف، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب إسلام مصطفى، طبيب مقيم بالقسم، و أحمد محمد، تمريض بقسم جراحة المخ والأعصاب، بإجراء عملية جراحية دقيقة لتوسيع الحجرة المخية للسيطرة على ارتشاح المخ، حيث تبين وجود نزيف ناتج عن تشوه شرياني وريدي (AVM).

و​عقب الجراحة، نُقلت المريضة إلى العناية المركزة تحت "غيبوبة صناعية" للحفاظ على استقرار علاماتها الحيوية، حتى تم التنسيق مع فريق طبي بقسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى الرئيسي، جاء تحت إشراف الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتور حسن مجلي، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتدخلية، وضم كل من الدكتور مصطفى هاشم، أستاذ الأشعة التدخلية، والدكتور محمود رفعت، والدكتور محمد عبد الوهاب، مدرسين بالقسم.

وفي غضون أقل من 24 ساعة، أجرى الفريق الطبي قسطرة مخية تشخيصية وعلاجية، تم خلالها غلق التشوه الشرياني باستخدام تقنية (Onyx embolization) بنجاح تام.

ضم الفريق الطبي، فريق طبي متميز من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد، رئيس القسم، وضم كل من، مصطفي حسانين، مدرس واستشاري بالقسم، والطبيب عمر ربيع علي، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب إسلام أبو اليسر، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب الفاروق أيمن فاروق، طبيب مقيم بالقسم، والطبيب أمير محمد عبد النبي، طبيب مقيم بالقسم.

تماثلت المريضة للشفاء التام واستعادت وعيها بالكامل، وأصبحت هي وطفلتها بصحة جيدة.

تعكس هذه الجراحة نموذجاً متميزًا للتعاون بين مختلف التخصصات الطبية وكفاءة الكوادر الطبية بمستشفيات الجامعة أسيوط في إدارة الحالات الحرجة والمعقدة