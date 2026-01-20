قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز خدمات مياه الشرب بحي غرب

محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز خدمات مياه الشرب بحي غرب
محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز خدمات مياه الشرب بحي غرب
إيهاب عمر

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها نائب وزير الاتصالات للمحافظة والوفد المرافق لها، لمتابعة جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومات التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، إلى جانب وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام مركز خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الحاصل على شهادة الأيزو، والذي يضم جميع الإدارات المعنية بخدمة المواطنين، ومن بينها مركز خدمة العملاء الرئيسي والخط الساخن، الذي يخدم مناطق شرق وغرب ووسط مدينة أسيوط، بالإضافة إلى مركزي أسيوط قبلي وبحري، بإجمالي عدد مستفيدين يقارب 200 ألف مواطن.

كما شملت الجولة تفقد مقر الخط الساخن بالشركة، والذي يتولى استقبال الشكاوى الواردة من المواطنين وكافة الجهات التنفيذية، ومتابعتها ميدانيًا حتى الانتهاء من حلها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بالإضافة إلى مركز السيطرة والتحكم والتغيرات المناخية الجاري تجهيزه داخل مركز الخدمات، تمهيدًا لربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ليكون أول منظومة تطبيقية متكاملة من نوعها بالمحافظة لمتابعة الأعطال الطارئة والتغيرات المناخية بشكل لحظي.

كما تفقد المحافظ ونائب وزير الاتصالات مركز التدريب الإقليمي التابع للشركة، والمجهز بأحدث الإمكانيات التكنولوجية، ويضم أربع قاعات تدريبية متنوعة، تشمل قاعة لورش العمل التعاونية تسع 30 متدربًا، وقاعة محاضرات ومسرحًا تعليميًا يسع 50 متدربًا، ومعمل حاسب آلي للتعلم الإلكتروني يسع 20 متدربًا، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تسع 30 متدربًا، إلى جانب مكتبة متخصصة. ويقوم المركز بتنظيم برامج ودورات تدريبية متخصصة للعاملين بالشركة، فضلًا عن تقديم خدمات تدريبية للجهات الخارجية.

من جانبها، أشادت المهندسة غادة لبيب بمستوى التجهيزات والخدمات المقدمة داخل المركز، مؤكدة أن ما تم الاطلاع عليه يعكس توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير المرافق الخدمية.

أسيوط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي منظومات التحول الرقمي شركة مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بإفلاس شركات لعضو مجلس نواب سابق

ضبط عياده

ضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاجا غير معتمد تحت مسمى الأكسجين النشط

فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينقذ حياة أم وجنينها بعد نزيف حاد بالمخ في الشهر التاسع من الحمل

إنقاذ حياة أم وجنينها بعد نزيف حاد بالمخ في الشهر التاسع من الحمل بمستشفى جامعة أسيوط

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

المزيد