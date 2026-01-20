محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز خدمات مياه الشرب بحي غرب

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها نائب وزير الاتصالات للمحافظة والوفد المرافق لها، لمتابعة جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومات التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، إلى جانب وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام مركز خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الحاصل على شهادة الأيزو، والذي يضم جميع الإدارات المعنية بخدمة المواطنين، ومن بينها مركز خدمة العملاء الرئيسي والخط الساخن، الذي يخدم مناطق شرق وغرب ووسط مدينة أسيوط، بالإضافة إلى مركزي أسيوط قبلي وبحري، بإجمالي عدد مستفيدين يقارب 200 ألف مواطن.

كما شملت الجولة تفقد مقر الخط الساخن بالشركة، والذي يتولى استقبال الشكاوى الواردة من المواطنين وكافة الجهات التنفيذية، ومتابعتها ميدانيًا حتى الانتهاء من حلها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بالإضافة إلى مركز السيطرة والتحكم والتغيرات المناخية الجاري تجهيزه داخل مركز الخدمات، تمهيدًا لربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ليكون أول منظومة تطبيقية متكاملة من نوعها بالمحافظة لمتابعة الأعطال الطارئة والتغيرات المناخية بشكل لحظي.

كما تفقد المحافظ ونائب وزير الاتصالات مركز التدريب الإقليمي التابع للشركة، والمجهز بأحدث الإمكانيات التكنولوجية، ويضم أربع قاعات تدريبية متنوعة، تشمل قاعة لورش العمل التعاونية تسع 30 متدربًا، وقاعة محاضرات ومسرحًا تعليميًا يسع 50 متدربًا، ومعمل حاسب آلي للتعلم الإلكتروني يسع 20 متدربًا، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تسع 30 متدربًا، إلى جانب مكتبة متخصصة. ويقوم المركز بتنظيم برامج ودورات تدريبية متخصصة للعاملين بالشركة، فضلًا عن تقديم خدمات تدريبية للجهات الخارجية.

من جانبها، أشادت المهندسة غادة لبيب بمستوى التجهيزات والخدمات المقدمة داخل المركز، مؤكدة أن ما تم الاطلاع عليه يعكس توجهًا واضحًا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير المرافق الخدمية.