محافظ أسيوط ونائب وزير الاتصالات يتفقدان مركز "خان الخليلي" لتدريب الحرف التراثية بمركز الفتح

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تدريب الحرف اليدوية والتراثية "خان الخليلي" بمركز الفتح، وذلك خلال مراحل التشطيبات النهائية للمشروع، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة المحافظة لإحياء الحرف التراثية ودعم الصناعات اليدوية التي تشتهر بها أسيوط، وتحويل المركز إلى مقصد ثقافي وسياحي يعكس هوية المحافظة وثراءها الحضاري، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها نائب وزير الاتصالات للمحافظة والوفد المرافق لها.



جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد مصطفى المشرف على المركز، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة وناهد محمد فرغلي مدير إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة، إلى جانب وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية.



وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المركز المختلفة والورش التابعة له، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول الأعمال التي تم تنفيذها بما يليق بالقيمة التاريخية والتراثية للمكان. وشملت الجولة تفقد ورش النجارة، والتلي، والمنتجات الجلدية، إلى جانب الورشة المخصصة لجمعية سيدات الأعمال، بحضور نجوى عبد الله رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضائها، حيث اطّلع المحافظ على النول المستخدم في صناعة السجاد والكليم العدوي.

كما اطلع المحافظ ونائب وزير الاتصالات على نماذج من المنتجات الخشبية واللوحات الفنية، ومشغولات التلي والجلود، مؤكدين أهمية الحفاظ على جودة التصميمات والخامات المستخدمة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليدوية ويفتح أمامها آفاقًا أوسع للتسويق وتابعا أعمال ورش الخياطة والتطريز والمنتجات الجلدية، حيث استمع إلى مطالب العاملات بتوفير الخامات اللازمة، خاصة الجلود، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لاستمرارية الإنتاج. ووجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر بضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان توفير بيئة عمل آمنة للعاملين والمتدربين داخل المركز.

وأكد محافظ أسيوط أن مركز "خان الخليلي" يمثل إضافة نوعية لمنظومة دعم الحرف التراثية بالمحافظة، ويسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتوفير فرص عمل مستدامة، فضلًا عن دوره المرتقب في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية بمركز الفتح والمحافظة بوجه عام.



ومن جانبها، أعربت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديرها لما شاهدته داخل مركز "خان الخليلي" لتدريب الحرف اليدوية والتراثية، مشيدة بمستوى التجهيزات وجودة الأعمال المنفذة، والحرص على الحفاظ على الطابع التراثي للمكان مع توظيفه بشكل عصري يخدم أهداف التنمية.