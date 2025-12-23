الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة

أصدر نادي قضاة مصر بيانا بشأن انتخابات النادي المقبلة وقال نادي القضاة في بيان له : في تلك اللحظات الفارقة في تاريخ القضاء المصري والتي تستوجب من الجميع الوحدة والتكاتف والاصطفاف خلف نادي قضاة مصر وعدم التعصب لرأى وعدم الدخول في سجالات قانونية وانتصارًا لإرادة القضاة التي لم ينفصل عنها الحاضرون في حتمية إتمام استحقاقهم الانتخابي وانعقاد جمعيتهم العامة بنادي قضاة مصر .

وتابع البيان : اجتمع مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/۲۲ السادة القضاة المترشحون على جميع المقاعد في جو ساده الألفة والمودة وأواصر المحبة ، فقد حضر ٥٣ قاضى من عدد ٧٤ قاضيا .

وقد أسفر الاجتماع عن القرارات الآتية : -