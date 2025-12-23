الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة

أصدر نادي قضاة مصر بيانا بشأن انتخابات النادي المقبلة وقال نادي القضاة في بيان له : في تلك اللحظات الفارقة في تاريخ القضاء المصري والتي تستوجب من الجميع الوحدة والتكاتف والاصطفاف خلف نادي قضاة مصر وعدم التعصب لرأى وعدم الدخول في سجالات قانونية وانتصارًا لإرادة القضاة التي لم ينفصل عنها الحاضرون في حتمية إتمام استحقاقهم الانتخابي وانعقاد جمعيتهم العامة بنادي قضاة مصر .
وتابع البيان : اجتمع مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/۲۲ السادة القضاة المترشحون على جميع المقاعد في جو ساده الألفة والمودة وأواصر المحبة ، فقد حضر ٥٣ قاضى من عدد ٧٤ قاضيا .
وقد أسفر الاجتماع عن القرارات الآتية : -
- يهيب الحاضرون بمن لم يحضر من السادة القضاة المرشحين الإنضمام إلى إرادة قضاة مصر تأكيدًا لوحدتهم ورغبتهم الأكيدة في إجراء انتخابات ناديهم .
- استعجال ورود كتاب إدارة التفتيش القضائي بشأن أقدمية السادة القضاة من بين نواب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من قضاة محكمة النقض لاتخاذ ما يلزم نحو تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وفقاً للائحة النظام الأساسي للنادي .
- تفويض القاضي الجليل أبو الحسين قايد - رئيس نادى قضاة مصر في مخاطبة القاضي الجليل رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى للتفضل بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى ١٥٦٠ لسنة ١٤٢ ق .
- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة النادى عقب تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن يتم إجرائها يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٤/٣ .