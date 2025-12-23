قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
حوادث

موعد جديد وقرارات سريعة.. انتخابات نادي القضاة تدخل فصل جديد

بيان نادي القضاة
بيان نادي القضاة

أعلن نادي قضاة مصر في بيان عن نتائج اجتماعهم اليوم وجاء نص البيان كالاتي :

أكد نادي قضاء مصر أنه في تلك اللحظات الفارقة في تاريخ القضاء المصري والتي تستوجب

من الجميع الوحدة والتكاتف والاصطفاف خلف نادي قضاة مصر وعدم التعصب لرأى وعدم الدخول في سجالات قانونية وانتصارًا لإرادة القضاة التي لم ينفصل عنها الحاضرون في حتمية إتمام استحقاقهم الانتخابي وانعقاد جمعيتهم العامة بنادي قضاة مصر .

واجتمع مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٢ السادة القضاة المترشحون على جميع المقاعد في جو ساده الألفة والمودة

وأواصر المحبة ، فقد حضر ٥٣ قاضي من عدد ٧٤ قاضيًا .

وقد أسفر الاجتماع عن القرارات الآتية : -

أولاً :  يهيب الحاضرون بمن لم يحضر من السادة القضاة المرشحين

الإنضمام إلى إرادة قضاة مصر تأكيدًا لوحدتهم ورغبتهم الأكيدة في إجراء انتخابات ناديهم .

ثانيا : - استعجال ورود كتاب إدارة التفتيش القضائي بشأن أقدمية

 القضاة من بين نواب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من قضاة محكمة النقض لاتخاذ ما يلزم نحو تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وفقاً للائحة النظام الأساسي للنادي 

ثالثا : - تفويض معالى القاضي الجليل  أبو الحسين قايد - رئيس نادى قضاة مصر في مخاطبة  القاضي الجليل رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى للتفضل بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى ١٥٦٠ لسنة ١٤٢ ق .

رابعا : - تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة النادى عقب تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات على أن يتم إجرائها يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٦/٤/٣. حفظ الله مصر وقضاءها الشامخ .

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

