رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بالدور الكبير والمحوري لمصر في جهود إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في حرية وسلام.

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر المنتدي الاقتصادي العالمي على دعم الحكومة لخطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، مشددًا على أهمية فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

التعاون مع مصر لإعادة إعمار غزة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل مع مصر بشكل وثيق لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية الأخيرة.

وأوضح أن لمصر دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة بناء المنازل والمباني المتضررة، بما يسهم في تخفيف معاناة السكان واستعادة الحياة الطبيعية في القطاع.

حجم الدمار في غزة

أوضح أن الاحتلال دمر نحو 85% من المنازل والمباني في قطاع غزة، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة تستدعي تدخلًا عاجلًا لتوفير المأوى والخدمات الأساسية للمتضررين.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن نهاية الصراع يجب أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة، مستقلة، تعيش في حرية وسلام، مع ضمان حقوق الفلسطينيين واستقرار المنطقة.