علي شعث: خطة إعادة إعمار غزة تستند إلى المبادرة المصرية

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة فلسطينية خالصة وجاءت لخدمة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الخطة التي تعمل عليها لإعادة إعمار وإنعاش القطاع تستند بشكل أساسي إلى الخطة المصرية التي أُطلقت في مارس الماضي.

ترحيب واسع من دول العالم

أوضح شعث، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية فيروز مكي، أن هذه الخطة حظيت بتبنّي الجامعة العربية ودعم دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ترحيب واسع من دول العالم وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنها تهدف إلى توفير حياة كريمة للإنسان الفلسطيني إلى حين الانتهاء من إعادة إعمار المنازل المدمرة.

أكد رئيس لجنة إدارة غزة أن المرجعية العربية والدولية للخطة تمنحها زخمًا سياسيًا وإنسانيًا، وتُسهم في توحيد الجهود الرامية إلى إخراج قطاع غزة من أزمته الإنسانية المتفاقمة.