وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك مصالح مشتركة لتفعيل وتعزيز الشراكات بين مصر ومنطقة شرق البلقان، متابعا: تحدثت مع وزير خارجية البوسنة والهرسك عن ما يحدث في الإقليم من تطورات غير مسبوقة.

وأضاف وزير خارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره إلمدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك، إننا أكدنا على ضرورة وقف سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، لكون ما يحدث انتهاك للقانون الدولي.

ولفت إلى أنهما تحدثا حول الوضع في قطاع غزة وما يخص مجلس السلام واللجان المنبثقة منه، وقوة الاستقرار الدولية، والاستعداد للمشاركة في تلك القوة.

وشدد على ضرورة تطبيق المرحلة الثانية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ونشر قوة دولية والعمل على إعادة إعمار القطاع.