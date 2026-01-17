خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71,548 شهيدا، و171,353 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” نقلا عن مصادر طبية، أن شهيدا جديدا وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، و6 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأكدت المصادر وفقا لوكالة وفا أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 464، وإجمالي الإصابات إلى 1,275، فيما جرى انتشال 712 جثمانا.

وأعلنت وفاة رضيعة تبلغ من العمر (27 يوما) نتيجة البرد الشديد، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء الى 8 وفيات.