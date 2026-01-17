عمرها 27 يوما.. وفاة رضيعة بسبب البرد القارس في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت بأن رضيعة استشهدت في خان يونس جنوب قطاع غزة؛ بسبب البرد القارس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن الرضيعة عائشة عايش الأغا البالغة من العمر 27 يوما توفيت في مدينة خان يونس بسبب البرد القارس.

وأوضحت وكالة وفا، أنه بوفاة الطفلة الأغا، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

وأشارت الوكالة الفلسطينية الرسمية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الحادث يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.

ويعاني أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.