قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمرها 27 يوما.. وفاة رضيعة بسبب البرد القارس في غزة

البرد القارس في غزة
البرد القارس في غزة
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت بأن رضيعة استشهدت في خان يونس جنوب قطاع غزة؛ بسبب البرد القارس. 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن الرضيعة عائشة عايش الأغا البالغة من العمر 27 يوما توفيت في مدينة خان يونس بسبب البرد القارس.

وأوضحت وكالة وفا، أنه بوفاة الطفلة الأغا، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

وأشارت الوكالة الفلسطينية الرسمية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الحادث يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد.

ويعاني أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.

البرد القارس جنوب قطاع غزة عائشة عايش الأغا الأطفال في قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أجواء دافئة صباحا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

صورة ارشيفية

اختراقات الاحتلال متواصلة.. غارة إسرائيلية بوسط غزة تهدد وقف إطلاق النار

صورة أرشيفية

توجه دبابات وناقلات جند وعربات مصفحة إلى مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد