عاهد بسيسو: رؤية حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية

أكد عاهد فايق بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أن رؤية الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة مبنية على الخطة المصرية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنفيذ خطط الحكومة الفلسطينية بشأن توفير المأوى للنازحين بقطاع غزة.



وقال الوزير بسيسو، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية مساء أمس الجمعة، إن قطاع غزة يحتاج إلى 200 ألف وحدة مسبقة التجهيز، "علما بأننا حددنا 292 موقعا لمراكز الإيواء بمحيط المناطق المدمرة تشمل جميع الخدمات".



وأوضح أنه سيتم توفير إحصائيات دقيقة حول حجم الأضرار في قطاع غزة للجنة الفلسطينية لتسهيل مهامها، علما بأن إعادة إعمار غزة سوف يتكلف 60 مليار دولار، ويستغرق 5 سنوات، مضيفا أن هناك جدولا زمنيا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية بقطاع غزة.