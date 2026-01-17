البيت الأبيض: تعيين الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية بمجلس تنفيذي غزة

أعلن البيت الأبيض تعيين الوزير اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية ضمن أعضاء المجلس التنفيذي لـ غزة والذي ضم كلا من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهاكان فيدان وعلي الثوادي وتوني بلير ومارك روان وريم الهاشمي ونيكولاي ملادينوف وياكير غاباي وسيغريد كاغ.

ومنذ قليل ؛ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرأس مجلس سلام غزة حيث سيتم إنشاء مجلس تنفيذي لغزة سيدعمه الممثل السامي ولجنة إدارة القطاع.

وقال ‌‏البيت الأبيض في بيان له : نيكولاي ملادينوف سيتولى منصب الممثل السامي لغزة .و مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه ترامب سيضم شخصيات منها روبيو وويتكوف وكوشنر وتوني بلير.

وأضاف البيت الأبيض: تم تعيين قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جيفرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية في غزة.

وأكمل البيت الأبيض: تعيين آرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى لمجلس السلام في غزة.

وختم البيت الأبيض بيانه : تعيين نيكولاي ملادينوف عضوا بالمجلس التنفيذي وسيشغل منصب الممثل السامي لغزة و اللجنة الوطنية لإدارة غزة سيرأسها علي شعث وسيشرف على استعادة الخدمات وإعادة بناء المؤسسات بغزة.