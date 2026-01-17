قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بوسعيد
حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا
حرامية غسيل .. ضبط المتهمة بسرقة بطاطين من شرفة منزل بالقاهرة
حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور
ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي
موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر
ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو
القبض على شخص أطلق النار فى مشاجرة مع جيرانه بقنا
جيب تحتفل بمرور 85 عامًا بإصدار خاص لـ Wrangler وGladiator
الداخلية: الفيديو المنتشر لنزيل يدعى الإعتداء عليه مفبرك
اتحاد كرة القدم يبدأ مفاوضات مع زيدان لتولي تدريب منتخب فرنسا
شيكابالا عن منتخب مصر: نحتاج مصارحة فنية شاملة لمعالجة الأخطاء
البيت الأبيض: تعيين الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية بمجلس تنفيذي غزة

محمود نوفل

أعلن البيت الأبيض تعيين الوزير اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية ضمن أعضاء المجلس التنفيذي لـ غزة والذي ضم كلا من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وهاكان فيدان وعلي الثوادي وتوني بلير ومارك روان وريم الهاشمي ونيكولاي ملادينوف وياكير غاباي وسيغريد كاغ.

ومنذ قليل ؛  أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرأس مجلس سلام غزة حيث سيتم إنشاء مجلس تنفيذي لغزة سيدعمه الممثل السامي ولجنة إدارة القطاع.

وقال ‌‏البيت الأبيض في بيان له : نيكولاي ملادينوف سيتولى منصب الممثل السامي لغزة .و مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه ترامب سيضم شخصيات منها روبيو وويتكوف وكوشنر وتوني بلير.

وأضاف البيت الأبيض: تم تعيين قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جيفرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية في غزة.

وتابع البيان الأمريكي قائلا :  مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه ترامب سيضم شخصيات منها روبيو وويتكوف وكوشنر وتوني بلير.

وأكمل البيت الأبيض: تعيين آرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى لمجلس السلام في غزة.

وختم البيت الأبيض بيانه : تعيين نيكولاي ملادينوف عضوا بالمجلس التنفيذي وسيشغل منصب الممثل السامي لغزة و اللجنة الوطنية لإدارة غزة سيرأسها علي شعث وسيشرف على استعادة الخدمات وإعادة بناء المؤسسات بغزة.

مجلس سلام غزة ترامب اللواء حسن رشاد المخابرات العامة المصرية البيت الأبيض

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سوريا .. قوات قسد تنسحب من غرب الفرات ابتداءً من صباح السبت

رسالة إلى الشباب .. ميلانيا ترامب تشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي

رئيسة وزراء إيطاليا: ينبغي جعل القطب الشمالي أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي والناتو

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

