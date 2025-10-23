رئيس المخابرات العامة يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر

استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المصرية المبذولة لتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية.



ويأتي اللقاء لاستكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

وتم التوافق خلال اللقاء على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

