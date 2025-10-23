رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق

استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وبحث رئيس المخابرات العامة المصرية وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، جهود مصر لتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني لتنفيذ خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية.



ويأتي اللقاء لاستكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

وتم التوافق خلال اللقاء على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.