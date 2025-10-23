الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اعتقال 3 أشخاص في لندن للاشتباه في مساعدتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.

وفي وقت سابق، أخلت الشرطة البريطانية محطة قطار يوستون إحدى أكثر محطات القطارات ازدحامًا في وسط لندن، ما تسبب في فوضى عارمة في حركة المرور.

وتُظهر لقطات وصور التُقطت في يوستون آلاف الركاب خارج المحطة مع تعليق خدمات القطارات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت شرطة النقل البريطانية بأنه تم فرض طوق أمني وإخلاء المحطة كإجراء احترازي.

وأضاف متحدث باسم الشرطة: "تم تقييم الجسم على أنه غير مشبوه، وتوقفت الحادثة.