بعد هجوم الكنيس.. إسرائيل تتهم لندن بالفشل في حماية يهود بريطانيا

أعرب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن "فزعه" إزاء هجوم كنيس مانشستر اليهودي اليوم، وانتقد ساعر السلطات البريطانية لفشلها في التصدي لـ"موجة سامة من معاداة السامية" في البلاد.

وادّعى وزير خارجية الاحتلال أن السلطات البريطانية فشلت في معالجة معاداة السامية في بريطانيا، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأوضح: "لقد فشلت السلطات في بريطانيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح هذه الموجة السامة من معاداة السامية، وسمحت لها بالاستمرار".

وكتب ساعر على حسابه في منصة إكس: "أشعر بالفزع إزاء الهجوم الإجرامي الذي وقع قرب كنيس هيتون بارك في مانشستر صباح أقدس يوم لدى الشعب اليهودي".

وأضاف: "أقف إلى جانب الجالية اليهودية الرائعة في بريطانيا، التي تعاني حاليًا من موجة مروعة من معاداة السامية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أخلت الشرطة البريطانية محطة قطار يوستون إحدى أكثر محطات القطارات ازدحامًا في وسط لندن، ما تسبب في فوضى عارمة في حركة المرور.

تُظهر لقطات وصور التُقطت في يوستون آلاف الركاب خارج المحطة مع تعليق خدمات القطارات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

استُدعيت الشرطة البريطانية لبلاغات عن وجود جسم مشبوه حوالي الساعة 2:45 مساءً يوم الخميس.

وأفادت شرطة النقل البريطانية بأنه تم فرض طوق أمني وإخلاء المحطة كإجراء احترازي.

وأضاف متحدث باسم الشرطة: "تم تقييم الجسم على أنه غير مشبوه، وتوقفت الحادثة".

وشهدت مدينة مانشستر حادث طعن عند الكنيس اليهودي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وأطلقت الشرطة البريطانية النار على المهاجم وقُتل في الحال.