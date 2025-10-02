بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار المنعقد اليوم الخميس، أن العالم يشهد تحولات عميقة وسريعة لم يشهدها من قبل، مشددًا على أن مرحلة "الإملاءات الغربية" قد انتهت، وأن التعددية القطبية باتت أمرًا واقعًا لا يمكن تجاهله.

وقال بوتين إن "انهيار نظام الهيمنة مسألة وقت فقط"، معتبرًا أن محاولات الغرب المستمرة للحفاظ على سيطرته العالمية كانت العامل الأساسي وراء بروز نظام دولي متعدد الأقطاب. وأوضح أن أي حلول للأزمات الدولية "لا يمكن أن تقوم على الإملاءات، بل على أساس الحوار والاتفاقات المشتركة".

وفي سياق حديثه، كشف بوتين أن روسيا أعربت في مناسبتين عن استعدادها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الغرب رفض ذلك. وأضاف أن بلاده، رغم تعرضها لأكبر عدد من العقوبات في التاريخ الحديث، تمكنت من الصمود وأثبتت قدرتها على التكيف مع التحديات غير المسبوقة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن جميع المحاولات الغربية لفرض أجنداتها على الدول الأخرى قد باءت بالفشل، مؤكدًا أنه "لا يمكن تحقيق توازن عالمي حقيقي من دون روسيا". وشدد على أن القرارات الأحادية التي تتجاهل مصالح الشعوب الأخرى "غير قابلة للتطبيق".

واستطرد بوتين قائلًا: "في نهاية القرن العشرين وصلت قوة الولايات المتحدة وحلفائها إلى ذروتها، لكن من المستحيل أن تظل هناك قوة واحدة قادرة على السيطرة على العالم بأسره".

كما اتهم بوتين بعض الدول الغربية بالسعي لإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا ومحاولة جعل الشعب الروسي يعاني، لكنه أكد أن هذه المساعي ستفشل، داعيًا في الوقت ذاته إلى تبني نهج أكثر هدوءًا وتوازنًا في إدارة الأزمات العالمية.

وختم بوتين كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل بداية نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، حيث لن يكون هناك مجال لهيمنة طرف واحد، بل لشراكات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.