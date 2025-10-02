اعتقال شخصين على صلة بحادث الكنيس اليهودي في مانشستر.. وبريطانيا تعتبره "إرهابيا"

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الخميس عن اعتقال شخصين على خلفية هجوم الكنيس اليهودي في مدينة مانشستر ولم تُقدم أي تفاصيل أخرى.

وقالت الشرطة البريطانية إن اثنين من أفراد الجالية اليهودية لقيا حتفهما في الحادث، بينما نُقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح مُختلفة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.

وأكدت الشرطة أنها تعرف هوية المشتبه به في هجوم الكنيس اليهودي في مانشستر، موضحة "نعتقد أننا نعرف هويتهما، ولكن لأسباب تتعلق بالسلامة في موقع الحادث، لا يُمكننا تأكيد اسمهما في هذه المرحلة".

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب، لورانس تايلور، أن الهجوم أُعلن "حادثًا إرهابيًا".

وأضافت شرطة مانشستر الكبرى أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به وقتلته. واستغرقت جهات إنفاذ القانون ساعات لتأكيد مقتل الرجل بسبب مخاوف من وجود متفجرات بحوزته.

وأظهرت لقطات من موقع الهجوم ضابطًا يصرخ على المارة لإخلاء المنطقة لأن المشتبه به "بحوزته قنبلة".

وسُمع في الفيديو أيضًا أحد المارة وهو يقول إن الرجل كان يحمل قنبلة وكان يحاول تفجيرها وعندما حاول الرجل الوقوف، دوى صوت طلق ناري وسقط أرضًا.