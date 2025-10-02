45 مسؤولًا مصريًا يستفيدون من برنامج كويكا للتدريب والتأهيل في مجالات الإدارة البيئية

نظمت الوكالة الكورية للتعاون الدول(كويكا)، وهي الوكالة الرسمية للمساعدة الإنمائية في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع وزارة البيئة، ندوة عبر الإنترنت للاحتفال باختتام برنامج بناء القدرات الذي استمر على مدار ثلاث سنوات (2023-2025) بعنوان:"بناء القدرات في مجال نظم المعلومات الجغرافية للتخطيط والإدارة البيئية في مصر".



وقد تم تنفيذ البرنامج ضمن برنامج كويكا للمنح الدراسية والتدريب "بناء القدرات من أجل الغد (CIAT)"، بالتعاون مع وزارة البيئة، مستهدفًا كوادر الوزارة، وذلك بهدف تعزيز فعالية التخطيط والإدارة البيئية في مصر من خلال إنشاء وتفعيل نظام متكامل لنظم المعلومات الجغرافية.

وشارك في الندوة عدد من مسؤولي وزارة البيئة، إلى جانب ممثلين من شركاء كويكا مثل جامعة بني سويف التكنولوجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تخللها عروض قدمها ممثلو الدفعات الثلاث من خريجي البرنامج، بالإضافة إلى إحدى خريجات برنامج الماجستير ضمن برنامج CIAT بكوريا الجنوبية والتي استعرضت تجربتها كاملة.

وخلال الندوة، عرض ثلاثة من كوادر الوزارة من خريجي البرنامج خبراتهم وما اكتسبوه من معرفة أثناء التدريب في كوريا، موضحين الأثر المباشر لذلك على عملهم وكيفية توظيف هذه المهارات في تقديم خدمات عامة أكثر فعالية. كما أكدوا أن البرنامج أتاح لهم ليس فقط إعداد خطط عمل واقعية، بل أيضًا التعرف على الثقافة الكورية والتطور الكبير في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

ومن جانبها، أوضحت إحدى خريجات برنامج الماجستير من CIAT أنها اكتسبت من تجربتها في كوريا رؤية أوسع وثقة أكبر في القيادة، مما أهلها لتحمل مسؤوليات أكبر على المستويين الشخصي والمهني، مضيفة أن ما تعلمته من قيم التضامن والعمل الجاد والتعاون كان له بالغ الأثر في تشكيل تجربتها.

وتعكس هذه الندوة الدور المحوري للتعاون الدولي في دعم قدرات القطاع العام وتعزيز قطاع البيئة في مصر.

في عام 2025، قدمت كويكا تدريبًا إلى 45 مسؤولًا من أربع جهات مصرية رئيسية: وزارة البيئة، وزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة. كما تم اختيار ستة مرشحين من مصر للالتحاق ببرنامج المنح الدراسية في مجالات متعددة، مما أسهم في تطوير خبراتهم المهنية وتعزيز كفاءاتهم.

يُذكر أن برنامج "بناء القدرات من أجل الغد (CIAT)"، التابع لكويكا، يُعد من أبرز برامج تطوير الموارد البشرية في كوريا الجنوبية، حيث يستهدف تدريب وبناء قدرات المسؤولين الحكوميين والمهندسين والباحثين وواضعي السياسات من الدول النامية، مع التركيز على تبادل خبرات التنمية الكورية ونقل التكنولوجيا.

كويكا (وكالة التعاون الدولي الكورية) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تهدف لتنفيذ برامج المساعدات الإنمائية لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

يوفر مكتب كويكا في مصر، الذي تم تأسيسه في عام 1998، مشاريع تدعم التعليم الفني للشباب في مصر، رقمنة الخدمات الحكومية والأنظمة، برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.