ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، إلى 37 شهيدا.



وأوضحت المصادر ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء و5 شهداء إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، و12 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وشهيد إلى مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، و16 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع .



وفي وقت سابق، استشهد 9 مواطنين بينهم أب وأبناؤه الأربعة وحفيده في قصف الاحتلال تكية طعام خيرية بمنطقة المواصي شمال غرب خان يونس.



كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب شرق حي الصبرة جنوب مدينة غزة.



وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بينهم نساء وأطفال، إثر إلقاء الاحتلال قنابل غازية ودخانية من طائرة مسيّرة على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، في محاولة لدفعهم لترك المدينة الذي يسعى لاحتلالها وتهجير المواطنين منها.



وأفاد مراسلو "وفا"، بأن القذائف أحدثت دخانا كثيفا داخل المدرسة التي لجأت إليها عشرات العائلات، ما تسبب بحالات اختناق خاصة بين النساء والأطفال، وسط صراخات واستغاثات.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن، عن استشهاد 66,225 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 168,938 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.