تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
أخبار العالم

القوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني

القوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت مرافق البنية التحتية للنقل التي تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع التجميع والتخزين للطائرات دون طيار البعيدة المدى، ومستودعات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.


وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي سومي وخاركوف، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 200عسكري ودبابة ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية وسبعة مستودعات للمواد".


وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 235 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 8 مستودعات للذخيرة والإمدادات".


وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 515 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، ومركبتي برادلي قتاليتين للمشاة أمريكيتي الصنع".


وأضاف البيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 295 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية".


وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة"
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا من طراز "هيمارس"، و142 طائرة مسيرة أوكرانية"

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني التجميع والتخزين للطائرات دون طيار البعيدة المدى

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

