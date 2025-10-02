القوات الروسية تستهدف منشآت النقل الخاصة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت مرافق البنية التحتية للنقل التي تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مواقع التجميع والتخزين للطائرات دون طيار البعيدة المدى، ومستودعات الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي سومي وخاركوف، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 200عسكري ودبابة ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير محطة حرب إلكترونية وسبعة مستودعات للمواد".



وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 235 جنديا ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتدمير 8 مستودعات للذخيرة والإمدادات".



وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 515 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، ومركبتي برادلي قتاليتين للمشاة أمريكيتي الصنع".



وأضاف البيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 295 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية".



وأشار البيان إلى أن "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة"

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا من طراز "هيمارس"، و142 طائرة مسيرة أوكرانية"