ترامب يلوح بـ"الخط الأحمر" ضد حماس بشأن خطة السلام في غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن واشنطن تأمل في موافقة حركة حماس على الخطة الأمريكية الخاصة بغزة، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يتهاون" مع أي رفض من الحركة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن أي انسحاب أو رفض من جانب حماس "سيشكل خطًا أحمر"، مشددة على ثقتها بأن الرئيس ترامب سيتخذ موقفًا حازمًا في هذا الصدد.

وكان ترامب قد منح، الثلاثاء، حركة حماس مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لإعلان موقفها من الخطة، التي تحظى بدعم الولايات المتحدة وتستهدف وقف الحرب في قطاع غزة.

وكانت مصادر في حركة حماس كشفت أمس الأربعاء، أن الحركة أبدت سلسلة من الاعتراضات على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة أن بعض بنودها تمثل "ألغامًا" يصعب القبول بها.

وأكدت المصادر أن سلاح الحركة الدفاعي يعد مسألة "وجودية" غير قابلة للتفاوض أو التنازل، مشددة على رفض حصر دور اللجنة الإدارية الفلسطينية في الخدمات البلدية فقط، ورفض منح الصلاحيات السياسية والوطنية الواسعة لما يسمى "مجلس السلام".

وحذرت المصادر من أن المجلس قد يتخذ قرارات تمهد لعمليات تهجير سكان القطاع، مشيرة إلى أن إعادة إعمار غزة يجب أن تبقى تحت إشراف الإدارة الفلسطينية مباشرة.

كما أوضحت أن هناك تيارًا داخل الحركة يطالب بعودة السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.