قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات مذلة لقادة إسرائيل يعترفون فيها بهزيمتهم في حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية
زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت
احتجاجات واسعة.. غضب يوناني متصاعد بسبب اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
حادث أمني خطير.. عبوة ناسفة تستهدف جنودا إسرائيليين بغزة
احذر من قطع الخدمة.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025 وطرق السداد والاستعلام
الزمالك يستضيف ذهاب الكونفدرالية أمام ديكيداها الصومالي بالقاهرة
لو قالي بحبك كنت وافقت.. سماح أنور تكشف حقيقة ارتباطها بـ سمير صبري
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوح بـ"الخط الأحمر" ضد حماس بشأن خطة السلام في غزة

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن واشنطن تأمل في موافقة حركة حماس على الخطة الأمريكية الخاصة بغزة، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يتهاون" مع أي رفض من الحركة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن أي انسحاب أو رفض من جانب حماس "سيشكل خطًا أحمر"، مشددة على ثقتها بأن الرئيس ترامب سيتخذ موقفًا حازمًا في هذا الصدد.

وكان ترامب قد منح، الثلاثاء، حركة حماس مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لإعلان موقفها من الخطة، التي تحظى بدعم الولايات المتحدة وتستهدف وقف الحرب في قطاع غزة.

وكانت مصادر في حركة حماس كشفت أمس الأربعاء، أن الحركة أبدت سلسلة من الاعتراضات على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة أن بعض بنودها تمثل "ألغامًا" يصعب القبول بها.

وأكدت المصادر أن سلاح الحركة الدفاعي يعد مسألة "وجودية" غير قابلة للتفاوض أو التنازل، مشددة على رفض حصر دور اللجنة الإدارية الفلسطينية في الخدمات البلدية فقط، ورفض منح الصلاحيات السياسية والوطنية الواسعة لما يسمى "مجلس السلام".

وحذرت المصادر من أن المجلس قد يتخذ قرارات تمهد لعمليات تهجير سكان القطاع، مشيرة إلى أن إعادة إعمار غزة يجب أن تبقى تحت إشراف الإدارة الفلسطينية مباشرة.

كما أوضحت أن هناك تيارًا داخل الحركة يطالب بعودة السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.

ترامب الخط الأحمر حماس خطة السلام في غزة الرئيس ترامب وقف الحرب في قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

المتهم

معهوش رخصة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بعد حادث تصادم بالقاهرة

ارشيفية

بتلبس ضيق وتتأخر بره البيت.. سيدة تشعل النـ ار في ابنتها بالعياط

جهاز مستقبل مصر

بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون القانوني

بالصور

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد