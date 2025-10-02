بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم /الخميس/، على تراجع مؤشرها العام بنحو 8.54 نقطة بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 8773.35 نقطة، إذ جرى تداول نحو 846 مليون سهم عبر 35 ألفا و366 صفقة نقدية بقيمة 137.6 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 104.6 نقطة، بما نسبته 1.26% ليصل إلى مستوى 8336.43 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 714 مليون سهم من خلال 26 ألفا و891 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 91.4 مليون دينار كويتي.



بينما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 37.05 نقطة بما نسبته 0.40% ليصل إلى مستوى 9315.82 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 131 مليون سهم عبر 8475 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 46.2 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 61.69 نقطة بما نسبته 0.72% ليصل إلى مستوى 8604.80 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 476 مليون سهم عبر 17 ألفا و489 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 70.1 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "أسيكو" و"ديجتس" و"منازل" و"العقارية" و"الأولى" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "امتيازات" و"ورقية" و"فنادق" و"خليج ت" و"قابضة م ك" الأكثر انخفاضا.