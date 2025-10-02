التعاون الخليجي: حريصون على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة

أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، حرص دول المجلس على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، واستعدادها لأن تكون شريكا فاعلا في أي تسوية حقيقية.

وقال البديوي -في مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة"، على قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم /الخميس/- إن ما يحدث في قطاع غزة مؤلم للغاية، وأن المجلس مستعد لأن يكون جزءا من أي حل جاد وفعال لأنه أصبح شريكا موثوقا به للسلام والاستقرار.

وحذر من أنه إذا تم السماح لدولة واحدة بانتهاك القوانين الدولية والمواثيق الأممية دون محاسبة، فإن ذلك سيُشجع دولا أخرى على اتخاذ النهج ذاته؛ مما يقود بدوره إلى فوضى، حيث تتصرف كل دولة بمعزل عن المنظومة القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر الخطر الأكبر على البشرية.

