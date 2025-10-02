قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
البيت الأبيض يكشف الموعد النهائي لانتظار رد حماس على خطة ترامب

ناصر السيد

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن حركة حماس أمامها حتى نهاية الأسبوع الحالي لإعلان موقفها من الخطة الأمريكية الخاصة بوقف الحرب في غزة، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب "لن يتهاون" مع أي رفض أو انسحاب من جانب الحركة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الخطة الأمريكية "مقبولة من جميع الأطراف المعنية"، معتبرة أن رفض حماس لها سيكون بمثابة "خط أحمر" سيدفع الرئيس ترامب لاتخاذ موقف صارم.

وكان ترامب منح، الثلاثاء، حركة حماس مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لإعلان موقفها من الخطة، التي تحظى بدعم الولايات المتحدة وتستهدف وقف الحرب في قطاع غزة.

وكانت مصادر في حركة حماس كشفت أمس الأربعاء، أن الحركة أبدت سلسلة من الاعتراضات على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة أن بعض بنودها تمثل "ألغامًا" يصعب القبول بها.

وأكدت المصادر أن سلاح الحركة الدفاعي يعد مسألة "وجودية" غير قابلة للتفاوض أو التنازل، مشددة على رفض حصر دور اللجنة الإدارية الفلسطينية في الخدمات البلدية فقط، ورفض منح الصلاحيات السياسية والوطنية الواسعة لما يسمى "مجلس السلام".

