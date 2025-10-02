البيت الأبيض يكشف الموعد النهائي لانتظار رد حماس على خطة ترامب

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن حركة حماس أمامها حتى نهاية الأسبوع الحالي لإعلان موقفها من الخطة الأمريكية الخاصة بوقف الحرب في غزة، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب "لن يتهاون" مع أي رفض أو انسحاب من جانب الحركة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الخطة الأمريكية "مقبولة من جميع الأطراف المعنية"، معتبرة أن رفض حماس لها سيكون بمثابة "خط أحمر" سيدفع الرئيس ترامب لاتخاذ موقف صارم.

وكان ترامب منح، الثلاثاء، حركة حماس مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لإعلان موقفها من الخطة، التي تحظى بدعم الولايات المتحدة وتستهدف وقف الحرب في قطاع غزة.

وكانت مصادر في حركة حماس كشفت أمس الأربعاء، أن الحركة أبدت سلسلة من الاعتراضات على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة أن بعض بنودها تمثل "ألغامًا" يصعب القبول بها.

وأكدت المصادر أن سلاح الحركة الدفاعي يعد مسألة "وجودية" غير قابلة للتفاوض أو التنازل، مشددة على رفض حصر دور اللجنة الإدارية الفلسطينية في الخدمات البلدية فقط، ورفض منح الصلاحيات السياسية والوطنية الواسعة لما يسمى "مجلس السلام".