تحقيقات وملفات

على حافة الانهيار | تحرّك مصري عاجل لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بزيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل

اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية
اللواء حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية
رنا أشرف

في مشهدٍ سياسيٍّ بالغ الدقّة، تتكثّف التحركات المصرية على أعلى المستويات في محاولةٍ لاحتواء التوتر المتصاعد في قطاع غزة، والحيلولة دون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الإطار، جاءت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، إلى إسرائيل، لتشكّل تدخلاً حاسمًا وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع.

لم تكن الزيارة مجرّد تحركٍ دبلوماسيٍّ تقليدي، بل رسالةٌ واضحةٌ من القاهرة تؤكد أن مصر ما زالت تمسك بخيوط الوساطة، وتتحمّل مسؤوليتها التاريخية في حفظ التوازن وضمان استمرار جهود التهدئة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وسعيًا لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ في المنطقة.

أستاذ قانون دولي لـ"صدى البلد": زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل خطوةٌ حاسمةٌ لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحاتٍ لـ"صدى البلد"، أن زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، إلى إسرائيل تمثّل خطوةً حاسمة ضمن الجهود المصرية المكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار واحتواء التصعيد الخطير في غزة.

وقال مهران إن هذه الزيارة تأتي في توقيتٍ بالغ الحساسية والدقة، حيث تشهد الساحة الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا يهدّد بإفشال كاملٍ للاتفاق الذي تم التوصّل إليه بجهودٍ مصريةٍ استثنائية.

وأوضح أن مصر تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية والأمنية لإعادة ضبط مسار التهدئة ومنع الانزلاق نحو حربٍ شاملةٍ جديدة.

وأكد مهران أن القانون الدولي يشجع الوساطة والتدخل السلمي من الأطراف الثالثة لحل النزاعات ومنع تفاقمها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن مصر، بصفتها ضامنًا رئيسيًا للاتفاق، تمارس دورها القانوني والأخلاقي في ضمان التزام جميع الأطراف بتعهّداتهم.

وبيّن أستاذ القانون أن الزيارة تهدف إلى إيصال رسائل حازمة للقيادة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات الفورية، والالتزام الكامل بالاتفاق، ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.

كما أكد أن مصر ستمارس ضغوطًا حقيقيةً على إسرائيل لوقف سياسة الخروقات الممنهجة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشدّد مهران على أن نجاح الجهود المصرية يعتمد على مدى جدّية إسرائيل في الالتزام بالاتفاق، محذرًا من أن استمرار التعنّت الإسرائيلي سيقود إلى انهيارٍ حتميٍّ للاتفاق.

وختم بالإشادة بالدور المصري المحوري في إدارة الأزمة، مؤكدًا أن القاهرة ستبقى الضامن الحقيقي للسلام.


 

رئيس المخابرات العامة المصرية المخابرات المصرية إسرائيل قرار وقف إطلاق النار الوساطة المصرية

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم

عصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

