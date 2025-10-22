قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء للأم بالصحة والعافية.. ردّده يحفظها الله من كل مكروه وسوء

بر الأم
بر الأم

دعاء للأم بالصحة والعافية ..الأم من أجمل النِعم التي لا تعوَّض في الدنيا؛ فهي نعمة من الله وهبنا إياها لكي ترعانا وتحفظنا من كل شر، وهي أجمل وأروع ما في حياتنا؛ فعن أبي هريرة -رضيَ الله عنه- قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك»، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء للأم بالصحة والعافية.

دعاء للأم بالصحة والعافية

اللهمَّ لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا.

أجمل دعاء للأم

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها.

ربّ لا تريني بِأُمي ضعفًا يبكيني واجعلني بها من البارين، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي.

اللهمَّ أجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك.

دعاء للأم بالصحة وطول العمر

اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سنها، ‎اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها.

اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك‎، اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارا‎.

اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك.

اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم وأعنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم ورضها علينا، واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبها، واعصمها فيما بقي من عمرها، وارزقها عملًا زكيًا ترضى به عنها.

اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهمّ واجعل أوسَع رزقها عند كبر سنها وانقطاع عمرها.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها.

دعاء لأمي بالصحة والعافية

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.

اللهم أعِنا على برها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم اعنّا على الإحسان إليها في كبرها.

يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّىوأسعِد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها.

