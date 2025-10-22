قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إدارة ترامب تضغط على الأرجنتين للحد من نفوذ الصين

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
قسم الخارجي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بأن إدارة ترامب تضغط على الأرجنتين لتقليل نفوذ الصين.

وأوضحت وول ستريت جورنال، نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، أن إدارة ترامب تضغط على المسؤولين في الأرجنتين للحد من نفوذ الصين على هذه الدولة الأمريكية الجنوبية المتعثرة، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وبنوك وول ستريت على توفير قرض بقيمة 40 مليار دولار لبوينس آيرس.

وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في الأسابيع الأخيرة مع لويس كابوتو، وزير الاقتصاد الأرجنتيني، حول الحد من قدرة الصين على الوصول إلى موارد البلاد، بما في ذلك المعادن الأساسية. 

بالإضافة إلى ذلك، ناقشا منح الولايات المتحدة وصولاً أوسع إلى إمدادات اليورانيوم في البلاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

