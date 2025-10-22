عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية

وجّه 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالةً إلى الرئيس دونالد ترامب يحثّونه فيها على "تعزيز" معارضته لضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة.

وقاد هذه المباردة السيناتور الأمريكي آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، طالبا من الرئيس ترامب "تعزيز" معارضته لضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لرسالة اطلع عليها موقع أكسيوس الإخباري.

يذكر أن ترامب أبلغ القادة العرب والمسلمين قبل عدة أسابيع أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، إلا أن ذلك لم يكن جزءًا من خطته للسلام المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

وأمس الثلاثاء، أصدر رئيس الشاباك الجديد "دافيد زيني" قرارًا بحظر استخدام مصطلح "الضفة الغربية" داخل أروقة الجهاز واستبداله بـ"يهودا والسامرة" حسب ماذكرت قناة 11 العبرية .

وفي سياق آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن المستوطنين نفذوا 71 هجوما على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أسبوع واحد.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: نصف هجمات المستوطنين استهدفت موسم قطف الزيتون وأثرت على سكان 27 قرية في محافظات بالضفة

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى 99 إصابة بين الفلسطينيين وأضرار في أراض زراعية ومعدات القطف.