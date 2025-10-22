قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب: مازلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يُرِد "اجتماعًا ضائعًا" بعد تعليق خطة لإجراء محادثات وجهاً لوجه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إلى أن رفض موسكو وقف القتال على طول خط المواجهة الحالي لا يزال نقطة خلاف رئيسية.

وفي وقت سابق، صرّح مسؤول في البيت الأبيض بأنه "لا توجد خطط" للقاء ترامب وبوتين "في المستقبل القريب"، بعد أن قال ترامب يوم الخميس إنهما سيعقدان محادثات في بودابست خلال أسبوعين.

وتزايدت الخلافات الرئيسية بين مقترحات السلام الأمريكية والروسية وضوحًا هذا الأسبوع، مما بدا أنه قضى على فرص عقد قمة.

وكان آخر لقاء بين ترامب وبوتين في ألاسكا في أغسطس، خلال قمة نُظمت على عجل ولم تُسفر عن نتائج ملموسة.

قد يُنظر إلى قرار البيت الأبيض بتأجيل خطط عقد اجتماع ثانٍ بين ترامب وبوتين على أنه محاولة لتجنب سيناريو مماثل آخر.

وصرح دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لرويترز: "أعتقد أن الروس بالغوا في رغبتهم، وأصبح واضحًا للأمريكيين أنه لن يكون هناك اتفاق لترامب في بودابست".

وكان من المقرر عقد اجتماع تحضيري بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذا الأسبوع، لكن البيت الأبيض قال إنهما أجريا اتصالًا "مثمرًا" وأن الاجتماع لم يعد "ضروريًا".

يوم الاثنين، تبنى ترامب اقتراحًا لوقف إطلاق النار، أيده كييف والقادة الأوروبيون، لتجميد الصراع على خط المواجهة الحالي.

وقال: "فليُقطع الوضع كما هو. قلت: قطعوا وتوقفوا عند خط المواجهة. عودوا إلى دياركم. أوقفوا القتال، أوقفوا قتل الناس".

رفضت روسيا مرارًا تجميد خط التماس الحالي.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الفكرة طُرحت على الروس مرارًا، لكن "ثبات موقف روسيا لا يتغير"، في إشارة إلى إصرار موسكو على الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من المناطق الشرقية المحاصرة.

ترامب وقف إطلاق النار الرئيس الأمريكي بوتين البيت الأبيض مقترحات السلام ألاسكا ترامب وبوتين

