بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص

بدأت أعمال بناء قاعة الرقص التي سيضيفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، حيث بدأت فرق البناء في هدم واجهة الجناح الشرقي، حيث يجري بناء المساحة الجديدة.

كان الرئيس الجمهوري وكبار مسؤولي البيت الأبيض قد صرّحوا في البداية بأنه لن يتم هدم أي شيء أثناء البناء، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ستُقزم قاعة الرقص، التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع، البيت الأبيض الرئيسي نفسه، بحجم يُقارب ضعف حجمه، ويقول ترامب إنها ستتسع لـ 999 شخصًا.

صرح ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قاعة الرقص لن تُكلف دافعي الضرائب شيئًا، لأنها تُموّل من القطاع الخاص من قِبل "العديد من الوطنيين السخيين، والشركات الأمريكية العظيمة، وأنا شخصيًا".