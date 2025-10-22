الرئيس الإيراني: هدف الغرب من تفعيل "آلية الزناد" هو تضييق التجارة الإيرانية

أكد رئيس إيران مسعود بزشكيان، أن هدف الأطراف الغربية من تفعيل "آلية الزناد" هو تقييد مبيعات النفط وتقليل حجم التجارة للإيرانيين؛ منوها إلى ضرورة عدم الاعتماد على عائدات النفط.



ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن بزشكيان قوله، خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، إن "الهدف من تفعيل هذه الآلية يكمن في تقييد مبيعات النفط وتقليل التجارة الإيرانية.. وفي ظل امتلاكنا لمصادر الطاقة الهائلة، يجب أن تكون وتيرة تقدم البلاد متسارعة".



وفي إشارة إلى ضرورة تسهيل ظروف العمل لأصحاب الصادرات، أعلن رئيس إيران استعداد الحكومة الرابعة عشرة لحل مشاكل المصدرين وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الصادرات، قائلا "إن نمو الصادرات في البلاد هو دليل على عدم التبعية للنفط وعلى ازدهار فرص العمل".