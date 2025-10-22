السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه، مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، سبل تعزيز الشراكات في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء، الذى عقد في واشنطن، تناول مناقشة آفاق الشراكة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يسهم في تعزيز منظومة اقتصادية رقمية متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز التبادل المعرفي والتقني بين المملكة والولايات المتحدة.