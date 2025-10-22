احتجاجات أيرلاندية عنيفة في فندق يأوي طالبي لجوء بعد مزاعم اعتداء جنسي |صور

أُضرمت النار في سيارة تابعة للشرطة الأيرلندية، وأُلقيت مقذوفات على الضباط، بينما تجمع المتظاهرون خارج فندق يُستخدم لإيواء طالبي لجوء في دبلن.

وهذه هي الليلة الثانية من المظاهرات خارج فندق سيتي ويست بعد مزاعم اعتداء جنسي في محيطه في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بحسب ما أفادت به شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.

تجمع حشد كبير في المنطقة، وتم نشر أفراد من وحدة النظام العام التابعة للشرطة الأيرلندية، وأظهرت لقطات من موقع الحادث سيارة شرطة مشتعلة، بالإضافة إلى عدد من المتظاهرين يرفعون الأعلام الأيرلندية.

رشق بعض الحشد ضباط النظام العام بالحجارة ومقذوفات أخرى أثناء إبعادهم المتظاهرين، وحلّقت مروحية تابعة للشرطة في سماء المنطقة، وتم نشر مدفع مياه في مكان الحادث.

وصرح وزير العدل الأيرلندي، جيم أوكالاجان، بأنه سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة، مؤكدا : "يجب إدانة مشاهد الفوضى العامة التي شهدناها في سيتي ويست الليلة".

وألقى الناس مقذوفات على الشرطة، وألعابًا نارية، وأشعلوا النار في مركبة تابعة لها.

احتجاجات عنيفة في أيرلندا

وأضاف وزير العدل الأيرلندي "هذا أمر غير مقبول، وسيؤدي إلى رد فعل حازم من الشرطة"، مؤكدا "سيُقدم المتورطون إلى العدالة".

وأعلن أوكالاجان اعتقال رجل ومثل أمام المحكمة على خلفية الاعتداء المزعوم الذي وقع بالقرب من الفندق، مضيفا : "مع أنني لستُ مخولًا بالتعليق أكثر على هذا التحقيق الجنائي، فقد أُبلغتُ بأنه لا يوجد تهديد مستمر للسلامة العامة في المنطقة.

وقال إنه "لن يتم التسامح مع الهجمات على الشرطة"، مضيفًا: "الاحتجاج السلمي ركن أساسي في ديمقراطيتنا. العنف ليس كذلك لا مبرر للمشاهد التي شهدناها الليلة".

كانت هذه الليلة الثانية من الاحتجاجات خارج الفندق، الذي يُستخدم كمأوى حكومي للأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية وقد مرت مظاهرة ليلة الاثنين دون وقوع حوادث تُذكر.

يأتي هذا بعد عامين من اندلاع أعمال شغب واسعة النطاق في وسط دبلن على يد متظاهرين مناهضين للهجرة، إثر طعن ثلاثة أطفال صغار.