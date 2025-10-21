مكتب نتنياهو يعلن تسلّم جثماني محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تسلّمت جثماني محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، في خطوة تأتي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الجاري بين تل أبيب وحركة حماس، وبرعاية دولية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد في بيان سابق بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتولى عملية تسلُّم الجثامين ونقلها إلى الجانب الإسرائيلي عبر نقطة حدودية في قطاع غزة، في إطار الترتيبات الإنسانية المتفق عليها.

من جانبها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلّمت جثماني المحتجزين عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، تنفيذًا لبند إنساني من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وإقليمية.

وذكرت قناة الشرق الإخبارية أن عملية التسليم جرت تحت إشراف مباشر من الصليب الأحمر، وبمشاركة ممثلين عن جهات أمنية من الطرفين.

وفي سياق متصل، صرّح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار السابق في البيت الأبيض، بأن هناك “تقدماً ملموساً” في الجهود الدولية الرامية إلى استعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل “مؤشراً إيجابياً نحو استقرار الوضع الميداني وفتح المجال أمام خطوات إنسانية إضافية”.

ويرى مراقبون أن عملية التسليم تحمل دلالات رمزية مهمة في ظل الجمود السياسي الذي يطبع مفاوضات التهدئة، إذ تعكس استعداد الأطراف للالتزام ببنود الاتفاق وتوسيع دائرة التفاهمات الإنسانية، خصوصاً في ما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين. كما يُتوقع أن تسهم الخطوة في تعزيز الثقة بين الوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر وقطر، اللتان تلعبان دوراً محورياً في ضمان استمرارية الهدنة.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن السلطات ستخضع الجثمانين لفحوصات طبية قبل تسليمهما لعائلتيهما، في حين شدّد نتنياهو خلال اجتماع أمني على أن الحكومة “ماضية في جهودها لاستعادة جميع الأسرى والمفقودين”، مؤكداً أن “ملف المحتجزين سيظل في صدارة أولويات القيادة الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة”.

وتأتي هذه التطورات بينما تستمر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة، وسط دعوات دولية لتكثيف الجهود الإنسانية وإطلاق مسار سياسي شامل يُنهي دوامة الصراع ويضمن استقرار المنطقة.