خالد جاد الله يكشف الاختبار الحقيقي لـ «توروب» أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري|فيديو

تحدّث خالد جاد الله، لاعب الأهلي السابق، عن الصعوبات التي قد تواجه الدنماركي ييس توروب في أول اختبار له مع الأهلي في الدوري المصري بمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا الأربعاء.

وقال “جاد الله”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «من المؤكد أن ييس توروب شاهد لقاءات سابقة لنادي الاتحاد السكندري من أجل وضع خطة مناسبة للمباراة».

وأردف قائلًا: «نجاح أي مدير فني هو قراءته للمباراة قبل خوضها وأتمنى أن يكون توروب وصل إلى هذه النقطة قبل مواجهة الاتحاد».

ورأى خالد جاد الله أن الاختبار الحقيقي لتوروب غدًا هو كيفية مواجهته لفريق يلعب بـ10 لاعبين تحت الكرة بنظام دفاع المنطقة، وكيفية التغلب على هذا الأمر.

واستطرد قائلًا: «إذا فوجئ توروب بأسلوب لعب الاتحاد السكندري غدًا ستكون مشكلة ولكن لو قام بالتحضير الجيد لذلك لن يواجه صعوبات في مواجهة الغد».

وحول تأثير غياب إمام عاشور عن صفوف الفريق، قال جاد الله: «نتمنى عودة إمام عاشور مرة أخرى لصفوف الفريق ولكن الأهلي لا يتوقف على أي لاعب».