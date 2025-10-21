تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

كشفت التحقيقات الأولية لحادث زوجة بورسعيد التى القاها زوجها من البلكونة تفاصيل مرعبة جاءت فى أقوال أم الزوجة المكلومة على نجلتها التى ترقد بين ايادى الرحمن تتلقي العلاج بمستشفي السلام الدولى التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وقالت والدة دعاء خلف ضحية زوجها التي ألقاها زوجها من شباك منزل الزوجية بمحافظة بورسعيد، ان الزوج المتهم حاول قتل ابنتها من قبل وبدأ التعدي عليها بعد 4 أيام فقط من الزواج.

وروت والدة الزوجة ضحية زوجها فى بورسعيد تفاصيل يوم الجريمة، قائلة إن ابنتها كانت تُعد له "صينية بطاطس باللحمة"، وعندما لم تجد أرزًا عرضت أن تحضر له خبزًا، فرفض ودخل في نوبة غضب شديدة، وبدأ في تعذيبها بشكل وحشي، حيث خلع ضوافرها وعض وجهها وجسدها، وفتح فمها بعنف لتشويه ملامحها، قبل أن يستخدم سكينًا في الاعتداء عليها ثم ألقاها من شباك الشقة.

وتابعت الأم باكية: "نزل تحت شالها وطلعها تاني البيت وكمل ضرب فيها، لحد ما اتكسرت ضلوعها وظهرها وحوضها"، مؤكدة أن ابنتها تحتاج إلى أكثر من 4 عمليات جراحية، وأنها حامل لكن حالتها الصحية لا تسمح باستمرار الحمل بسبب كسر الحوض.

وكشفت الدة ضحية زوجها فى بورسعيد، إن ابنتها كانت تحب زوجها وتمسكت بالزواج منه رغم صغر سنها، لكنها اكتشفت سريعًا أنه شخص غير سوي تظهر عليه علامات إجرامية، حيث بدأ في ضربها والتعدي على أسرتها، وأصابها وأمها أكثر من مرة بسلاح أبيض.

وشددت الأم ان زوجها ابنتها اعتاد توجيه التهديدات لهم قائلة: "قال لي عايزة تاخديها حتة واحدة ولا حتتين ولا أجيب لك رقبتها".

خلع ضوافرها وعض وجهها

وكشفت والدة ضحية زوجها فى بورسعيد أن المتهم كان يثير الرعب في المنطقة وسبق أن أشعل النار في العمارة السكنية لمنع الجيران من الخروج أو الصعود عبر السلم

وشددت الام على أن السكان كانوا يخشونه بسبب سلوكه العدواني والبلطجة التي يمارسها.

وأكدت والدة الضحية، أن ابنتها ما زالت تتلقى تهديدات من زوجها حتى بعد القبض عليه، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحقه قائلة: "اللي عمله فيها جريمة بشعة.. هو شرع في قتلها لكن ربنا أنقذها".