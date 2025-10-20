محافظ بورسعيد يقدم 100 مروحة كهربائية لمدارس المحافظة دعمًا للعملية التعليمية

أهدى اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، 100 مروحة كهربائية إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مقدمة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة وذلك لدعم المدارس وتحسين الخدمات داخل الفصول الدراسية، بما يضمن تهيئة مناخ دراسي ملائم للطلاب خلال العام الدراسي

جاء ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والعاملين بالمدارس

محافظ بورسعيد يهدي مديرية التربية والتعليم " 100 مروحة كهربائية " دعمًا للعملية التعليمية

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تضع قطاع التعليم على رأس أولوياتها، وتواصل تقديم كل سبل الدعم لمديرية التربية والتعليم من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل النتائج لأبنائنا الطلاب

ومن جانبه، وجه مدير مديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير من المحافظة بالعملية التعليمية والعاملين بها وتوفير كافة وسائل الراحة والدعم للطلاب بأنحاء المحافظة