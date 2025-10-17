قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
محافظات

تبدأ من 4,5 جنيه.. تعريفة الركوب الجديدة داخل بورسعيد وخارجها

محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة
محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة
محمد الغزاوى

اعتمد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين .

حبشي يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة بورسعيد

وتم تعديل تعريفة الركوب داخل محافظة بورسعيد بحيث تكون تعريفة السرفيس داخل المحافظة 5 جنيهات و تعريفة التاكسي داخل نفس الحي 17 جنيهٱ ، ومن حي إلى حي تاني أو تالت 22 جنيهٱ ، و من حي الي حي رابع 27 جنيها ، وتعريفة مشروع النقل الداخلي 4,5 جنيه، وتعريفة خط الديبة 15 جنيها، و خط شادر عزام 22,5 جنيه، و خط القابوطي الجديد و 44 عمارة 9 جنيهات،  وخط الحي الاماراتي-أسوان 6 جنيهات، والحي الاماراتي ـالزهور 5,5 جنيه، خط بورسعيد بورفؤاد 7,5 جنيه.

وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات، جاءت كما يلي : خط بورسعيد المرج 119 جنيها ، وبورسعيد الإسماعيلية 54 جنيها ، وبورسعيد السويس 100 جنيه، بورسعيد  الزقازيق 103 جنيهات، وبورسعيد فاقوس 85 جنيها ،  وبورسعيد القنطرة غرب 45 جنيها ، وبورسعيد المنزلة 45 جنيها ، وبورسعيد دمياط 36 جنيها ، بورسعيد دمياط الجديدة 55 جنيهٱ 
وبورسعيد المنصورة 73,5 جنيها ، وبورسعيد المحلة الكبري  105 جنيها ، وبورسعيد طنطا 107 جنيهات ، وبورسعيد الإسكندرية 135 جنيها.

وشدد محافظ بورسعيد على الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب، والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، موجهٱ بضرورة تكثيف حملات المرور لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة و عدم حدوث أي مخالفات في هذا الشأن

جاء ذلك تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار والبنزين بدءٱ من صباح الغد الجمعة ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية  في هذا الشأن.

بورسعيد تعريفة الركوب محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

