هل ينضم حمزة عبدالكريم لـ منتخب مصر فى أمم إفريقيا؟ مصدر يرد

كشفت مصدر مطلع تفاصيل مثيرة حول انضمام حمزة عبدالكريم مهاجم النادي الأهلي إلى صفوف منتخب مصر الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.



قال المصدر أن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني من حقه إضافة لاعبين آخرين إلي قائمة الفراعنة النهائية المشاركة فى بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025 لاسيما وأن القائمة التي تم الإعلان عنها أولية.



تابع: حمزة عبدالكريم لاعب مميز وقدم مردودا جيدا فى كأس العالم للناشئين بقطر وسجل اهدافا مؤثرة خلال مباريات الفراعنة الصغار بالمونديال.



أشار إلي أنه من الوارد ضم حمزه عبدالكريم إلي قائمة منتخب مصر الأول فى بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025 لتدعيم الخط الأمامي لـ الفراعنة الكبار في كان المغرب.



الأهلي ينفي عرض برشلونة

نفى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن تقدم برشلونة بطلب رسمي للتعاقد مع اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي مخاطبات من النادي الكتالوني.



أوضح صلاح الدين في مداخل هاتفية عبر برنامج أوضة اللبس، أن النادي لن يقف عائقا أمام احتراف أي لاعب لكن بما يحفظ حقوقه، ولم يصلنا عرض رسمي من برشلونة إلى الآن.



وعن موقف بيكهام أشار صلاح الدين، إلى أن مستقبل أحمد رمضان “بيكهام” سيتم حسمه بشكل نهائي بناءً على رؤية المدير الفني ييس توروب فقط، سواء بالاستمرار أو الرحيل بعد انتها إعارته.