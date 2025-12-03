تامر أمين: لست متفائلا بأداء منتخب مصر في كأس العرب

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه غير متفائل بأداء منتخب مصر في كأس العرب، معلقا "الجو العام في كرة القدم المصرية مش صافي وملتهب، والدليل الأداء الذي ظهر عليه منتخب مصر في أولى لقاءاته في كأس العرب، إضافة إلى إختيارات اللاعبين بين المنتخب الأول والمنتخب الثاني.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن محمد شريف مهاجم منتخب مصر في كأس العرب لم يعجبه التغيير في اللقاء إضافة إلى تمسك عمرو السولية بتنفيذ ركلة الجزاء الثانية على الرغم من إضاعته الركلة الأولى.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، انه ننتظر ظهور منتخب مصر بشكل قوي في كأس العالم، ولكن الجو العام لكرة القدم لا ينبئ بحدوث أي نجاح.



