تامر أمين يعلق على حبس رمضان صبحي.. اعرف ماذا قال؟

علق الإعلامي تامر أمين، على خبر حبس اللاعب رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، في قضية تزوير من خلال إرسال أحد الأشخاص ليؤدي الامتحان بدلا منه.

وتسائل تامر أمين، في برنامج "أخر النهار" على قناة "النهار"، ما هو سبب عدم حضور المحامي في المحاكمة ولماذا قرر المحامي عمر هريدي ترك الدفاع عن المتهم الأول في القضية وإلغاء الوكالة.

وأضاف أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم مع إبقاء رمضان صبحي محبوسا ولذلك خرج من القاعة إلى سيارة الترحيلات لحين عرضه مرة أخرى في جلسة يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح، أن الأكيد هو أن العدل سيأخذ مجراه والمخطئ سيأخذ العقوبة المناسبة له لأن هذا هو القانون والعدل.