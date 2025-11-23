نتنياهو يشكر ترامب لإعلان نيته تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

شكر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان نيته تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وصرح نتنياهو: أشكر ترامب على نيته تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، و ذلك في مؤتمر صحفي.

و في سياق متصل، يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، حيث أعلن ترامب ، اليوم الأحد، أن إدارته تتقدم بخطوات رسمية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية داخل الولايات المتحدة، مؤكداً في تصريحات لموقع Just the News أن القرار "اتُخذ بأقوى العبارات" وأن الإجراءات القانونية اللازمة باتت في مراحلها النهائية.

كما أوضح موقع ذا ميديا لاين، أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الجدل داخل واشنطن حول كيفية التعامل مع الجماعة، وفي ظل ضغوط متزايدة من مسؤولين جمهوريين في عدد من الولايات للمضي في اتخاذ تدابير أكثر صرامة بحق من يعتبرونها جماعات مرتبطة بالإرهاب